Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Ricmanjih, kjer je moški, star okrog 62 let, na hišnem vrtu med obiranjem oljk padel z drevesa z višine dveh do treh metrov in se poškodoval. Kaže, da si je med drugim zlomil roko. Na kraj sta prispela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje je moškemu nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.