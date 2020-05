V Ricmanjih so v koronačasu odprli prvo osmico

Prvo frasko na poti iz Trsta smo zagledali na Ključu. Odkar je pandemija udarila tudi po nas, so vabljive bršljanove vejice povsem izginile z raznoraznih križišč tako v Bregu kot na Krasu. Kot fatamorgana je včerajšnja vejica ob rdečem smerokazu namigovala, da so v Ricmanjih odprli osmico - prvo v koronačasu in prvo na vsem Tržaškem, če se ne motimo.

25 LJUDI, KJER JIH JE BILO PREJ 130

Pri hišni številki 120 je včeraj odprla osmico družina Berdon, ki se je odločila, da ponovno začne, tam, kjer je bila na koncu februarja iz previdnosti prisiljena zapreti, nam je povedal upravitelj Igor. »Prilagodili smo se varnostnim zahtevam in poskrbeli za nekaj potrebnih sprememb. K sreči razpolagamo z velikim prostorom in se lahko igramo.« Ob pultu, kjer so še pred nekaj meseci pred strankami rezali pršut in sir, so po novem uredili blagajno oz. postojanko za naročanje, pred njo pa postavili pleksisteklo; pred ostalimi del pulta so potegnili verigo, ki ovira približevanje do njega. Stranke so se danes upravičeno še nekoliko iskale, tako da jih je sam lastnik opozarjal, kam naj stopijo in kje naj stojijo, pa to, naj imajo na sebi zaščitno masko.