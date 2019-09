V Rimu začetek procesa zapiranja škedenjskega plavža

Prvo srečanje omizja o škedenjski železarni na ministrstvu za gospodarski razvoj v Rimu po pričakovanjih ni prineslo večjih prebojev. Gostitelj, tržaški minister Stefano Patuanelli, pa je pohvalil resnost in konstruktiven pristop vseh udeležencev in napovedal, da bo omizje delalo na treh tirih: okolju, ohranitvi zaposlitvene ravni in pristaniškem razvoju. Napovedal je, da se bo prihodnji teden sestala koordinacijska skupina, ki preverja udejanjanje sporazuma med skupino Arvedi in institucijami iz leta 2014, nakar bo v oktobru spet zasedalo omizje v Rimu.

Predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga je poudaril, da je proces preoblikovanja gospodarskih dejavnosti na območju železarne bistvenega pomena, zato mora omizje na ministrstvu ponuditi tudi konkretne odgovore delavcem, ne pa samo določiti korake, ki vodijo do zaprtja plavža in koksarne. Tržaški župan Roberto Dipiazza je izjavil, da je prišlo do odločilnega zasuka ter da je zaprtje plavža in koksarne le vprašanje časa, »to območje bo v prihodnje izkoriščeno kot logistična ploščad v interesu pristanišča, prvega italijanskega pristanišča«. Sindikati medtem pričakujejo soočenje s podjetjem, zanimajo jih tudi načrti in investicije v škedenjski valjarni.

Omizja so se udeležili tudi predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino, predstavniki ministrstev za okolje in delo ter deželni odborniki Fabio Scoccimarro (okolje), Alessia Rosolen (delo) in Sergio Emidio Bini (proizvodne dejavnosti).