V Rovtah brez kulturnega sedeža

Po novem ima slovenska narodna skupnost na Tržaškem dejansko eno društvo manj. Z nedavno prodajo sedeža v Ul. Monte Sernio 27 ter predajo knjig in ostale opreme raznim drugim tržaškim slovenskim društvom oz. ustanovam je prenehalo obstajati Slovensko kulturno društvo Rovte-Kolonkovec. Prejšnjega 11. junija so s pročelja odstranili napis in tudi oglasno desko iz stekla in aluminija, knjige in ostalo opremo pa porazdelili med nekatera druga slovenska društva in ustanove.

Enonadstropno hišo v Ul. Monte Sernio, kjer je bil sedež društva, je kupila družina, ki bi jo želela preurediti v bivalno poslopje, ves postopek je bil že urejen pri notarju, vse pristojne ustanove naj bi tudi potrdile, da je sprememba namembnosti mogoča. Izkupiček od prodaje bo šel v dobre namene, pravi predsednik društva Duilio Vecchiet, ki je pred dvema letoma napovedal, da bi izkupiček namenili spomeniku padlim v NOB pri Sv. Ani, Slovenskemu dijaškemu domu Srečko Kosovel in Skladu Mitja Čuk.

Društvo, ki je nekoč štelo tudi 132 članov, jih zdaj premore le štiri in so dejansko vsi že v letih, novih sil ni, druge rešitve razen prodaje niso videli. Tako se, vsaj za zdaj, končuje zgodba društva, ki je bilo svoje dni zelo živahno in dejavno. Prvi Ljudski dom so začeli graditi že za časa Zavezniške vojaške uprave oz. Svobodnega tržaškega ozemlja, a so stavbo sredi gradnje morali porušiti, ker so tam načrtovali cesto. Kulturno delovanje v Rovtah in na Kolonkovcu pa je bilo takrat živahno tudi brez stalnega društvenega sedeža, prirejali so pevske nastope, veselice idr., z odškodnino za porušeno stavbo Ljudskega doma pa so v začetku 70. let prejšnjega stoletja odkupili dve stanovanji v Ul. Monte Sernio v Rovtah, kjer so z udarniškim delom uredili društvene prostore. Značilna za SKD Rovte-Kolonkovec je bila gledališka dejavnost, ob tem pa je društvo prirejalo tudi predavanja, proslave dneva slovenske kulture in dneva žena, pustne večere, izlete, potovanja, več let pa tudi praznik vina z nagrajevanjem najboljših proizvajalcev.