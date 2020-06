V Saležu od davišnjih ur pogrešajo mladoletnico. Na območju med Saležem in Zgonikom je v teku iskalna akcija, so povedali gasilci. Na kraju so med drugim gasilska jamarska reševalna enota, gorski reševalci, policisti, karabinjerji in pripadniki vojske. Alarm so sprožili starši mladoletnice. Po poročanju agencije ANSA gre za štirinajstletnico, po poročanju gorske reševalne službe za dvanajstletnico. Iz Bologne je ravnokar odletel tudi reševalni helikopter.