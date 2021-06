V Sesljanskem zalivu so danes okoli 14.30 našli človeško truplo odrasle, po nekaterih vesteh priletne osebe, ki je po prvih ugotovitvah plavalo med barkami v tamkajšnjem pristanu v bližini kopališča Castelreggio. Truplo naj bi zagledali nekateri mimoidoči, na prizorišče pa so prišli reševalci službe 118, gasilci in policija, ki so začeli z dvigovanjem posmrtnih ostankov iz vode. Za koga gre in kaj naj bi povzročilo smrt, zaenkrat ni znano.