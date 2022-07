V Sesljanskem zalivu prepovedali steklo

V Sesljanskem zalivu se v poletnih mesecih zbira veliko ljudi. Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je prepričan, da to prinaša težave z varnostjo, predvsem zaradi odvrženih kozarcev, steklenic in steklenih posod. Njihove črepinje so namreč lahko nevarne tako za pešce kot za vozila.

Župan je zato podpisal odredbo, ki bo veljala do 31. avgusta in v kateri odreja, da je v Sesljanskem zalivu med 21. in 7. uro prepovedano prinašati in uporabljati kozarce, steklenice in druge steklene posode od doma ter prodajati in streči pijače v njih.

Prepoved ne velja v notranjosti javnih lokalov in na zasebnih zunanjih površinah, vključno s plovili, oz. na javnih površinah, za katera je bilo izdano ustrezno dovoljenje, in sicer v času obratovanja.

Kršitelji bodo kaznovani z od 100 do 500 evri kazni.