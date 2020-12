V Sesljanu požagali božično drevo

Sredi Sesljana je neznanec v večernih urah požagal božično drevo, ki ga je tja dala postaviti devinsko-nabrežinska občinska uprava. Storilec je nerazumljivo in nizkotno dejanje izvedel z motorno žago, zaenkrat ni znano, ali ga je pri tem posnela kaka nadzorna videokamera ali pa opazil kak očividec. Novico je na Facebooku sporočila županja Daniela Pallotta, ki je objavila tudi posnetke požaganega iglavca. »Hvala temu, ki je, spretno z žago, drevi požagal božično drevo v Sesljanu. Tukaj ni nikoli nič prav, ampak to je že zahrbtno in podlo,« je komentirala. Sledili so številni ogorčeni odzivi, primer bodo obravnavali policijski organi.