Ob 12.30 sta pri baru Costa dei Barbari v Sesljanu trčila avtomobil in motor, pri čemer je voznik motorja padel in obležal na cestišču, poroča časopis Il Friuli. Utrpel je več poškodb, toda ni v življenjski nevarnosti.

Na kraju so bili poleg reševalcev službe 118 policisti devinsko-nabrežinskega komisariata, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče ter odpravili njene posledice. Osebje družbe Anas je prehodno zaprlo cesto za promet. Voznik avtomobila je bil nepoškodovan.