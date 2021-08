V Sežano z vinjeto ali po obvozu?

Pri mejnem prehodu Fernetiči je na slovenski strani zaradi prenavljanja cestišča odcep za Sežano, ki se nahaja takoj, ko zapustiš mejni prehod in se začenja avtocesta, zaprt, zato je marsikateri voznik nadaljeval po avtocesti, kjer prav tako potekajo dela za preplastitev 11,5 kilometrov dolgega avtocestnega odseka med Fernetiči in Gabrkom (in 5,2 km cestišča v nasprotni smeri). Na tem odseku pa so marsikoga ustavili predstavniki Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) in ga oglobili, ker vozilo ni bilo opremljeno z za vožnjo po avtocesti obvezno vinjeto.Ampak: lahko bi se tej nevšečnosti izognili, če bi pravočasno ugotovili, da, preden se resnično znajdeš na avtocesti, obstaja možnost, da zaviješ desno proti bližnjemu počivališču Fernetiči, od tam pa po povezovalni poti, navadno namenjeni le zaposlenim, na navadno cesto, ki od Fernetičev pelje proti Sežani. Na to možnost opozarjajo nekateri smerokazi, na katere naletiš na mejnem prehodu Fernetiči oz. takoj potem, ko opaziš manjše oranžne puščice z napisom Sežana zahod. Je pa res, da se človek težko znajde in morda prepozno ugotovi, da je imel možnost obrniti desno proti počivališču. Resnici na ljubo ni enostavno opaziti smerokazov v pravi džungli razmejitvenih pregrad in količkov, ki so jih namestili na območju Fernetičev, saj so nekoliko premajhni, poleg tega na spletni strani družbe DARS ni omenjena možnost obvoza. Tam piše le, da bodo 28. julija, kar je že preteklost, stekla pripravljalna dela za preplastitev cestišča na odseku kraške avtoceste A3 med razcepom Gabrk in Fernetiči, ki naj bi se zaključila v prvi polovici oktobra, piše na spletni strani www.dars.si. Promet naj bi predvidoma do 5. septembra potekal dvosmerno po drugi polovici avtoceste z zaprtjem priključkov Sežana vzhod v smeri Italije in Fernetiči v smeri Ljubljane, zatem naj bi se zaprla druga polovica avtoceste in promet preusmeril na obnovljeno polovico, kjer naj bi do začetka oktobra potekal dvosmerno, prav tako po enem pasu v vsako smer vožnje. Med izvajanjem del bodo počivališča Povir sever, Povir jug ter Fernetiči zaprta samo za čas izvajanja del na teh območjih. O možnosti obvoza ni govora. Da bi izvedeli kaj več, smo se obrnili na DARS-ovo službo za stike z mediji, a doslej odgovora nismo prejeli, ko ga bomo, bomo o tem poročali.