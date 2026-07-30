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V sežigalnici zagorele bale odpadkov

Gasilci so včeraj pozno zvečer posredovali v Ulici Errera, dva zaposlena sta se zastrupila z dimom

Spletno uredništvo |
Trst |
30. jul. 2026 | 10:30
    V sežigalnici zagorele bale odpadkov
    Zagorelo je na območju sežigalnice odpadkov v Ulici Errera( Gasilci )
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