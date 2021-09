V silovitem trčenju avtomobil izgubil motor

Na Obalni cesti je v bližini naravnega predora v smeri Trsta okrog 9. ure 30-letni voznik iz Tržiča izgubil nadzor nad svojim fordom focusom in močno trčil v skalo. Udarec je bil tako silovit, da je avtomobil, ki je bil uničen, tudi izgubil motor, ki je obstal na cestišču. Voznika, ki je bil vseskozi pri zavesti, so reševalci službe 118 prepeljali na pregled v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče in lokalni policisti. Promet je bil nekaj časa ustavljen.