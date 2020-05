V Ul. Giardini v Škednju je okrog 13. ure zagorel avtomobil bmw. Voznica je zagledala ognjene zublje in ga je uspela pravočasno ustaviti ter izstopiti. Nato je sprožila alarm. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so požar kmalu pogasili. Na srečo ni bil nihče poškodovan. Vzroke požara še preiskujejo.