V Slivnem kradli pršute

Pretekli petek ponoči so se neznanci mudili na tatinskem pohodu po Slivnem. Obiskali so osmico, pravzaprav domačo klet Marka Rebule in garažo Ivana Marušiča, od koder so odšli z bogatim plenom pršutov, prate in klobas.

Nekje po 1.30 so pri Rebulovih vsi že spali. »Hčerka je imela doma goste, saj je praznovala rojstni dan. Mladina je okrog ene ure zjutraj odšla, malo za njimi pa smo imeli druge, vse prej kot dobrodošle obiske,« nam je danes zaupal osmičar.

Iz garaže Ivana Marušiča, ki živi na začektu vasi so odnesli dva kilograma klobas, ki jih je čisto slučajno kupil pred nekaj dnevi ter motorno žago.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.