V slogi je moč, tudi poleti

Poletna središča, ki so pod okriljem Občine Trst letos potekala v posebni obliki zaradi koronavirusnih predpisov, se v tem tednu zaključujejo. Čas je torej za obračun.

Po besedah občinske odbornice pristojne za šolstvo Angele Brandi, je bila letošnja nova oblika upravljanja poletnih središč zelo uspešna. Pravila za zajezitev širjenja koronavirusa so namreč botrovala novi, morda še bolj raznoliki ponudbi za otroke in mlade. Občina je junija morala na vrat na nos spremeniti že ustaljeno poletno ponudbo ter se povezati z lokalnimi društvi in združenji, da bi družinam lahko ponudila kakovostno poletno varstvo.

Za milijon in pol evrov je občina sklenila sodelovanje z društvi Fin Plus, Atletica Trieste, Pimorje, Interclub z Milj, In Movimento, združenje bivših članov občinskega rekreacijskega središča Giglio Padovan in jezuitske hiše Villa Ara ter z zadrugami Duemilauno, La Quercia, Fhocus, Progetto A, Sodexo in z jaslimi sv. Marije Velike. Za poletne dejavnosti namenjene otrokom do tretjega leta starosti je občina prejela 927 prošenj, sprejela pa 532, za otroke iz vrtca je bilo prošenj 2466, sprejetih pa 862. Za tedenske dejavnosti v rekreacijskih središčih je zaprosilo 2364 družin, sprejetih pa jih je bilo 1840, to je 78 odstotkov.