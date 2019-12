V Sobi unikatne kreacije Mare Pavatich

Pisateljica Virginia Woolf je v začetku 20. stoletja ugotavljala, da mora ženska imeti lastno sobo, če hoče pisati leposlovje. Podobno je ugotovila tržaška modna oblikovalka Mara Pavatich in tako je nastala Soba, v katero je preselila svoje ateljejske dejavnosti, v njej pa uredila tudi prodajalno. Ročno izdelane, ekskluzivne modne kreacije Openke Mare Pavatich so razstavljene v pritličju mikroateljeja-trgovinice Soba, nad njo pa si je uredila prijeten prostor, v katerem ustvarja.

»Obleko narišem, pobarvam tkanine ali volno, jo sešijem ali spletem – vse ročno,« pove oblikovalka, »kreacije so del mene.« A to ni dovolj: stranke si želijo nasvetov o tem, katere obleke naj izberejo, da bodo primerne za njihovo postavo. In Mara Pavatich pri tem rada pomaga.

Danes bo v Sobi (Ul. Milano 14/a) od 17. ure praznično odprtje, Maro Pavatich pa lahko sicer v mikroateljeju obiščete od torka do sobote med 15.30 in 19.30.