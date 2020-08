V šolah večje učilnice in montažne hiše

Stekla so infrastrukturna dela, ki bodo omogočila začetek morda najbolj pričakovanega šolskega leta v zgodovini šolstva. Danes dopoldne sta pristojni odbornici za šolstvo Angela Brandi in za infrastrukturna dela Elisa Lodi predstavili t.i. “paket za šolo”, ki predvideva prilagoditev prostorov in storitev ministrskim koronavirusnim predpisom.

Z načrtovanjem primerne ureditve razredov in drugih šolskih prostorov je sicer občinska uprava v sodelovanju z ravnatelji in šolskim osebjem začela že pred 26. junijem, to je dnem, ko je ministrstvo za šolstvo objavilo prva pravila. Smernice so nato prešle v roke tehničnih služb, ki so po več kot šestdesetih ogledih, ustvarile načrt za prilagoditev učilnic, stranišč, zbornic, uradov in vseh prostorov, kjer se bodo od 16. septembra dalje mudili učenci in dijaki.

Tržaški občini je ministrstvo za šolstvo dodelilo 670 tisoč evrov evropskih sredstev. Vsoto so namenili prilagoditvi približno tridesetih razredov, nakupu opreme, v glavnem miz in stolov za jedilnice, ter izposoji dveh montažnih hiš, v katerih bosta začasno domovali osnovna šola Primoža Trubarja v Bazovici in otroški vrtec Andreja Čoka na Opčinah.