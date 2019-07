V šolskem poslopju po novem reševalni psi

V poslopju nekdanje osnovne šole Karel Destovnik Kajuh v Gropadi bodo po novem urili ekipe reševalnih psov italijanske zveze za iskanje in reševanje FIRS (Federazione italiana ricerca e soccorso). Tržaška občinska uprava je namreč poslopje, ki je z vrtom vred zapuščeno že od leta 2000, dodelila v uporabo deželnemu odseku zveze FIRS za severno Italijo z enoletno koncesijo.

Nekdanja gropajska šola bo tako postala prvi center za urjenje reševalnih psov v Trstu in edini tovrstni center na Tržaškem. Dva podobna centra se nahajata še v Polazzu in Prati. Pobudo sta na včerajšnji novinarski konferenci predstavila občinski odbornik Lorenzo Giorgi in podžupan Paolo Polidori, ki je pristojen tudi za civilno zaščito. Prisotni so bili še deželni referent Maurizio Calabrese, ki ga je spremljala mešanka z nemškim ovčarjem Mia, predsednik Diego Carbonato z belgijskim ovčarjem Malinois po imenu Ares, in Alessandro Novello, predsednik tržaških prostovoljnih gasilcev.

Na novinarski konferenci pa sta bila – kot obiskovalca – prisotna tudi rajonska svetnica Marta Fabris in predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko De Luisa, ki je opozoril na pomankljivo komunikacijo ter slab odnos občinske uprave do rajonskega sveta, ki nikakor ni bil obveščen o dodelitvi prostorov v nove namene.