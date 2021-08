V spomin na borca za zaščito okolja

Tržaški krožek Verdeazzurro okoljevarstvene organizacije Legambiente razpisuje štipendijo v spomin na profesorja Dariborja Zupana, kemijskega inženirja in bivšega člana te organizacije, nekdanjega ravnatelja tržaškega tehniškega zavoda Žige Zoisa. Poučeval je tudi na tržaškem zavodu Galvani. Nagrada, ki znaša 1200 evrov in ki jo financira ravno organizacija Legambiente, je namenjena diplomiranim študentom magistrskega študija ekologije globalnih sprememb.Študentje in študentke, ki so dokončali omenjeni dvoletni študij na Univerzi v Trstu, se lahko prijavijo na razpis za štipendijo do torka, 31. avgusta.

Daribor Zupan se je s tržaško sekcijo organizacije Legambiente, katere je postal tudi znanstveni direktor, prizadevno boril za zaščito okolja. Z njegovo smrtjo, 17. novembra 2013, je okoljevarstvena organizacija izgubila dragoceno pomoč živahne, kulturne in družbeno angažirane osebe, spominja predsednik tržaške sekcije Legambiente Andrea Wehrenfennig.