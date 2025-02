V spomin na Lučko Peterlin

Društvo slovenskih izobražencev in Radijski oder se bosta v ponedeljek, 3. februarja, ob 20.30 spomnila 80. letnice rojstva Lučke Peterlin Susič, pedagoginje, režiserke, mentorice ljubiteljskih gledaliških skupin, avtorice številnih dramskih tekstov za otroke, mladino in odrasle. Poučevala je na slovenskih nižjih srednjih šolah v Rojanu in na Opčinah, vodila je številne dramske skupine in preko obojega vzgojila cele generacije ljubiteljev gledališča in - posredno - lepe slovenske besede, spodbujala je tudi ustvarjalnost mladih na mnogih področjih.

Kako je z njeno duhovno dediščino leto in pol po njeni smrti? O vzgoji k ljubezni do slovenskega jezika, kulture, pripadnosti skozi prizmo gledališke dejavnosti bodo razmišljali gostje javne debate in udeleženci tradicionalnega ponedeljkovega večera v Peterlinovi dvorani (Ul. Donizetti 3) v Trstu. To so Julija Berdon (gledališka pedagoginja v šolah, igralka in odbornica Radijskega odra), Ilaria Bergnach (odbornica SKPD Sedej, igralka v društveni dramski skupini v Števerjanu), Nejc Kravos (študent na AGRFT). Debato bo vodila Jasmina Gruden (radijska in televizijska voditeljica, koordinatorka dramske skupine SKD Prešeren iz Boljunca).