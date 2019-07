V središču naj bo tišina!

Tržaški nočni lokali, ki svojim gostom ponujajo glasbo v živo ali didžejevske večere morajo letos poleti upoštevati zelo stroga pravila, ki so marsikaterega upravitelja spravila v obup. Tudi glasbeniki, ki so v zadnjih letih pogosto nastopali po mestnih ulicah so že prejeli več odpovedi, obenem pa so pri nastopanju omejeni. Strogi urniki, omejitev decibelov, dovoljenja, stroški in občinski predpisi so malodane prisili marsikoga, da se za nastopanje seli v druge občine ali se enostavno odpove izvajanju.

Do strogih omejitev, nadzora nad izvajanjem in oddajanjem glasbe v tržaških nočnih lokalih je sicer prišlo predvsem zaradi številnih pritožb, ki jih je občina prejela od stanovalcev vseh starosti, iz različnih območji v središču mesta in v predmestju. Glasbeniki in upravitelji so se sicer počasi prilagodili časovnim omejitvam izvajanja, ki med tednom predvidevajo (od leta 2017) prekinitev glasbe zunaj lokalov ob 22.30, ob sobotah in pred prazniki do 23.30. Vprašanje ostaja dovoljena jakost v decibelih, ki je za stanovalce tudi v omenjenem urniku skorajda neznosna.

Svoja mnenja so nam zaupali prebivalci, glasbeniki in upravitelji lokalov.