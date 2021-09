V SSG se začenjajo obnovitvena dela

Pisal se je oktober 2017, ko je deželni svet Furlanije - Julijske krajine izglasoval, da se del sredstev iz zaščitnega zakona, ki jih krajevne uprave niso uporabile za dvojezično poslovanje, preusmeri v obnovo nekaterih slovenskih domov oziroma stavb, v katerih domujejo slovenske ustanove. Med prejemniki je bilo tudi Slovensko stalno gledališče, ki ima v najemu tržaški Kulturni dom (njegov lastnik je družba Dom) in po pogodbi skrbi za njegovo vzdrževanje. Za izvedbo obnovitvenih del so SSG-ju takrat namenili nekaj manj kot milijon evrov.

Po dobrih štirih letih se v teh dneh dela končno začenjajo. »Osupla sem nad dolžino postopka, a ker se naše gledališče obravnava kot javna ustanova, mora spoštovati stroge birokratske predpise, ki zahtevajo neverjetno dolge roke,« nam je včeraj pojasnila predsednica SSG Breda Pahor. »Izvajalca del je bilo treba izbrati na podlagi vsedržavnega razpisa, za izvedbo katerega nam je priskočila na pomoč Dežela FJK in nam posodila svojo spletno platformo za razpise. Medtem smo morali na lastne stroške izvesti serijo ekspertiz, ki so predpogoj za izvedbo nekaterih del. Ravno slednje so pokazale, da s prispevkom ne bomo mogli izvesti vseh potrebnih del. Omejili se bomo na najbolj nujna, za lepotne posege ne bo denarja.«

V SSG bodo prednost dali varnosti in torej utrditvi nekaterih stropov, ki se rušijo, ter odstranitvi še nekaj azbesta. Obnoviti želijo tudi nekatere sanitarije, z nekaterimi posegi pa bodo skušali omejiti stroške za gretje in prilagodili hladilne naprave novim predpisom. Iz deželnega sklada za energetsko varčnost in varnost pa jim je uspelo pridobiti dodatna sredstva, s katerimi so že zamenjali nekatera okna.