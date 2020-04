V Starem kalu zopet voda

Izsušeni Stari kal pri Banih ima zopet vodo. Pred dnevi je določeno količino le-te prispevala gozdna straža na prošnjo predsednice banovskega jusa Neve Husu, ki je opozorila na žalostno stanje kala. Dolgotrajna suša namreč mu ni prizanesla, pomanjkanje padavin ga je pošteno izsušilo, kar je povzročilo tudi morijo paglavcev in drugih dvoživk. Podobna usoda je doletela še nekatere druge kale oz. mokrišča na Krasu, kar je med drugim izvedela tudi širša javnost, potem ko je skupina Misteri e meraviglie del Carso na to opozorila na družabnem omrežju Facebook. V primeru Banov pa se je aktiviral banovski jus, ki je že v preteklosti navezal plodne vezi tako z gozdno stražo kot tudi z združenjem skrbnikov kalov Furlanije - Julijske krajine, ki je pred leti poskrbelo za obnovo kala. Jusarji so kal očistili, pred tremi dnevi pa so pripadniki gozdne straže pripeljali večjo količino vode, s katero so kal delno napolnili.

Vsekakor bo kal potrebno zopet obnoviti, saj je prišlo do razpok v cementu, opozarja Maurizio Bobini iz združenja skrbnikov kalov, ki je pred leti v sodelovanju s krajevnimi jusarji že poskrbelo za obnovo. Ali bo danes še v stanju opraviti več takih podvigov, pa je vprašanje, saj se je članstvo združenja skrbnikov kalov precej zmanjšalo: pred leti je štelo okoli 30 ljudi, zdaj jih je ostalo enajst.

Bobini obenem ne dramatizira preveč pojava izsušenosti kalov. Kali se pač, ko ni padavin, posušijo, seveda v teh primerih pogine favna, ki navadno prebiva v kalih, kot npr. dvoživke. Poginejo tudi ribe, kar pa za Bobinija ni katastrofa, saj gre za tujerodne vrste, ki so jih ljudje iz akvarijev odvrgli kar v krajevne mlake, kamor pa sploh ne spadajo, tako kot ne spadajo kamni, ki jih ljudje odmečejo v mlako in potem poškodujejo dno. Seveda, s pomanjkanjem vode bodo do določene mere prikrajšane tudi druge gozdne živali, ki so h kalu prihajale pit, vendar bi to vprašanje lahko rešili drugi, npr. lovci in gozdni čuvaji, pravi Bobini.

Morda pa se bo v prihodnjih dneh količina vode v kalu vendarle malo povečala. Z jutrišnjim dnem se za naše kraje napoveduje poslabšanje vremena s plohami, ki pa kot kaže ne bodo bogvekako obilne, več dežja bo morda od srede prihodnjega tedna naprej.