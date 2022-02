V Starem pristanišču stekla druga faza prenove

Včeraj se je začela temeljita obnova cestišča v Starem pristanišču, in sicer med Skladiščem 26 in Trgom Città di Santos, kjer se nahaja dvorana Tripcovich. To je druga faza infrastrukturnih del, ki sledi tisti, v okviru katere so uredili krožišče in cestišče, ki vodi mimo novega kongresnega centra do Hidrodinamične centrale. Občina je posel oddala koncesionarjema Mari & Mazzaroli in Adriacos, ki sta med šestimi kandidati na javnem razpisu dala najnižjo ponudbeno ceno (deset odstotkov nižjo). Obnova ceste bo stala devet milijonov evrov, dela pa bodo predvidoma potekala eno leto in pol. Delavci se bodo lotili najprej kanalizacijske, vodovodne, električne in plinske napeljave, šele nato bodo položili mikroarmirani beton kot podlago na vozišču, uredili kolesarske poti in zelene površine.

Začetek del je včeraj v Starem pristanišču v družbi pristojnih za naložbe in finance v občinski upravi, Elise Lodi in Everesta Bertolija, napovedal župan Roberto Dipiazza. Uvodoma je spomnil, da jih je prva faza infrastruktrunih del stala pet milijonov evrov, druga faza pa bo štiri milijone dražja. Prav zato je Občina Trst morala objaviti evropski javni razpis, saj se pravila EU uporabljajo po znesku, ki presega pet milijonov evrov. »Veseli me, da je na javnem razpisu zmagalo tržaško podjetje, ki mu bo pomagalo podjetje iz Latisane. To je vsekakor dobra popotnica, da bodo delali resno in hitro,« je dejal župan, ki je bržone že dodobra naveličan, da na javnih razpisih dela dobivajo gradbinci z južnih delov Italije, ki z deli začnejo, a jih ne končajo v roku. Za strokovno sodelovanje se je župan zahvalil tudi direktorici Deželnega zavoda za varstvo kulturne dediščine Simonetti Bonomi, ki jo bo v prihodnjih dneh počastil z občinskim priznanjem.