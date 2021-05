V Staro pristanišče tudi ena od evropskih bank?

Trst namerava vložiti kandidaturo za gostitev sedeža nove Evropske banke za trajnostni razvoj, ki bi podprla že obstoječe tri bančne inštitute Evropske unije: Evropsko centralno banko, Evropsko banko za obnovo in razvoj in Evropsko investicijsko banko. Pobuda je prišla iz vrst novonastalega združenja Sustainable Financing, ki mu predseduje Giuseppe Razza, podjetnik, ki je specializiran v high-tech posle. Kot so sporočili danes člani združenja, v katerem so pomembna podjetja s severovzhoda Italije, bi nova banka sedež morala imeti v manjšem evropskem mestu, ki predstavlja vrata na vzhod in v Sredozemlje.

Pobudniki projekta so prepričani, da je Trst pravi naslov za evropsko banko in da tržaški kandidaturi v prid stoji tudi prostocarinski režim v tržaškem pristanišču, ki bi omogočil zanimive finančne operacije. Sedež banke bi predsednik združenja Razza postavil v Starem pristanišču. Nova banka bi pospeševala prehod k trajnostno usmerjenemu razvoju in bi spodbujala zasebne in podjetniške pobude, ki spodbujajo okolju prijazni in trajnostni razvoj.