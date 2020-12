V svetoivanskem Narodnem domu kmalu začetek del

Pri razpadajoči stavbi na Vrdelski cesti – svetoivanskem Narodnem domu se nekaj spet premika, pravzaprav se v kratkem bo. »V petek sem prejel pisno sporočilo s strani deželnih pristojnih funkcionarjev, da so pravkar oddali dela za obnovo Narodnega doma pri Sv. Ivanu. Še pred mesecem dni sem namreč spraševal, kako je z zadnjimi postopki, in v petek izvedel, da so oddali dela podjetju, ki je zmagalo na razpisu. Izid je bil sicer znan že junija, treba pa je bilo počakati predviden čas za morebitne prizive,« je za Primorski dnevnik povedal Livio Semolič, ki je za krovni organizaciji SKGZ in SSO sledil načrtu obnove Narodnega doma. 14. oktobra je bil določen tudi nadzor gradbenih del, tako da ima sedaj izvajalec – tržaški podjetji CP Costruzioni in Tiepolo – nekaj tednov časa, da se konkretno loti obnovitvenih del, ki naj bi po predvidevanjih trajala eno leto in pol.

Pot do skorajšnjega začetka del pa je bila – tako Semolič – posejana s številnimi bolj ali manj pričakovanimi ovirami. »A sedaj je vse to mimo in v nekaj tednih naj bi končno začeli stroji brneti, kar predstavlja zares veliko zadoščenje,« je zaupal. Kdor se ukvarja z manjšinsko problematiko se toliko bolj veseli, ko le pride do nekih oprijemljivih dosežkov: toliko bolj, če so le-ti zahtevni in dolgi. »Tako goriški Trgovski dom kot tudi svetoivanski Narodni dom sta oziroma bosta rezultat našega posebnega naprezanja v korist sedanjim in bodočim generacijam. Pod pogojem, seveda, da bomo omenjene stavbe in prostore pravilno osmislili in napolnili z zanimivimi in privlačnimi vsebinami predvsem za mlade.«