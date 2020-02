V torek začetek 30. festivala Alpi Giulie Cinema

Tudi letos se v naše mesto vrača vse bolj priljubljen mednarodni festival gorniškega filma Alpi Giulie Cinema 2020, ki ga že trideseto leto organizira združenje Monte Analogo. Od same ustanovitve si namreč prizadeva za širjenje literature, filmografije ter na splošno kulture o svetu gora, alpinizma in speleologije. Na tiskovni konferenci, ki se je odvijala v četrtek v trgovini z gorsko opremo Alpstation, je podpredsednik združenja Giuliano Gelci najprej izrazil veselje ob okrogli obletnici festivala kljub vsem finančnim in organizacijskim težavam, ki so pestile letošnjo izvedbo.

Na festivalu, ki se bo odvijal 4., 11. in 18. februarja v gledališču Miela ter 27. februarja, 5., 12., 13., in 19. marca v knjigarni Knulp, bo na sporedu nekaj več kot 40 daljših in krajših filmov več kot 19 producentov iz Mehike, Nemčije, Afganistana, Turčije in drugih koncev sveta. Med temi na primer Aliento ter Ascending Afghanistan: rising women, ki govori o afganistanskih ženskah, ki se v boju za svoje pravice odločijo, da bodo preplezale goro Noshaq, najvišji vrh v državi in tako poskušale razbiti stereotipe in predsodke, ki so žal v tej državi še kako prisotni.

Kakor po navadi, bodo vrteli filme, ki so se predstavili na gorniškem filmskem festivalu v Trentu, letošnja posebnost pa bodo filmi, ki so jih vrteli na Telluride film festival v ameriškem Coloradu.