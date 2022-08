V trafikah kradel denar, cigarete in srečke

Policisti so v noči na soboto med obmejnimi kontrolami prestregli 25-letnega romunskega državljana, ki je bil na begu. Moški, ki se je peljal v mercedesu romunskih registrskih tablic in je vozil iz Italije v smeri Romunije, je bil sostorilec več tatvin v trafikah. Vanje je s pajdaši vdiral v nočnih urah. Kradli so denar, škatle cigaret in srečke, dobitke katerih so nato tudi vnovčili. Na avtocestnem počivališču pri Vareseju je med drugim s krampom grozil uslužbenki, ki mu je izročila 600 evrov v gotovini in paket srečk, s katerimi si je nezakonito zagotovil dobitek 1800 evrov.

Leta 2016 je sodišče iz kraja Busto Arsizio zanj odredilo pripor. Policisti so ga aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.