V trčenju v Barkovljah poškodovana voznica

V Barkovljah je okrog 18.45 prišlo do trčenja med avtomobiloma. Volvo V40 se je v Miramarskem drevoredu, nasproti sladoledarne Ottavo nano, ustavil, da bi pešec na prehodu prečkal cesto, pri tem pa se je v avtomobil od zadaj zaletelo vozilo opel corsa. Voznica slednjega verjetno ni bila pripeta z varnostnim pasom, zaradi česar je z glavo udarila v vetrobransko steklo. Izgubila je precej krvi, reševalci službe 118 so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na prizorišču so tudi karabinjerji in gasilci.