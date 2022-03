V Trst poleti prihajajo nobelovci

Mednarodna zveza za čisto in uporabno fiziko IUPAP bo julija letos stoletnico delovanja obeležila v Trstu. Ob tej priložnosti bo organizirala tridnevni simpozij, ki ga bodo oblikovali Nobelovi nagrajenci in priznani mednarodni znanstveniki. Ugledna znanstvena organizacija, ki se posveča napredku fizike, bo stoletnico obstoja proslavljala od 11. do 13. julija na sedežu Mednarodnega centra za teoretsko fiziko (ICTP), glavna predavatelja pa bosta dva nobelovca: japonski fizik Takaaki Kadžita in ameriški fizik William Daniel Phillips.