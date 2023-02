V Trst prihaja novi luteranski pastor

Evangeličansko luteranska cerkev v Trstu ima novega pastorja. Slovenskega duhovnika Aleksandra Ernišo bo nadomestil 40-letni Andrei Popescu, ki bo v Trst pripotoval iz Nemčije, kjer je bil na čelu največje nemške skupnosti v Hannovru.

Pot ga je sicer v Italijo že ponesla v študijskih letih in ravno zaradi tega se je želel vrniti. Trst ga privlači, ker gre za kozmopolitsko mesto evropske cerkve, ki odraža samo bistvo protestantskega duha, je povedal. Poleg tega pa mu je mesto tudi všeč, ker so tu ljudje zelo navezani na svoje domače živali in sam ima psa. Popescu se je rodil v Romuniji, kjer so ga krstili v pravoslavni cerkvi. Pri 15 letih, ko se je z družino preselil v Nemčijo, se je pridružil luteranski cerkvi in začel študirati teologijo. Posvečen je bil leta 2015 v švedskem Göteborgu.

Umestitvena maša bo v nedeljo ob 10.30 v luteranski cerkvi, navzoč bo tudi dekan evangeličansko luteranska cerkve v Italiji Carsten Gerdes.