Policisti na kolesu so včeraj popoldne ovadili 19-letnega kosovskega državljana A.K., ki mu je decembra 2018 kvestor izdal triletno prepoved vstopa v tržaško pokrajino. Ustavili so ga na Trgu Bonifacio. Po pregledu dokumentov so ugotovili, da ni spoštoval prepovedi in so ga prijavili sodnim oblastem.

Kot je znano, policisti na kolesu zagotavljajo varnost občanov v mestu že dober mesec in nadzirajo tudi tiste predele, ki bi bili sicer z drugimi sredstvi težje dostopni.