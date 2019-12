V Trstu delili luč sveta iz Betlehema

Skavtske katoliške organizacije - Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO), italijanska skavtska organizacija AGESCI, Federacija evropskih skavtov (FSE) in odrasli italijanski skavti (MASCI) - so v pričakovanju na božič v cerkvi sv. Marije Velike priredile slovesno sveto mašo za sprejem oz. delitev luči miru iz Betlehema med tržaškimi skavti. V cerkvi se je zbralo 450 mladih, ki so s seboj prinesli vazico s svečko, da bi lahko luč odnesli domov in jo darovali ostalim.

Luč miru so skavti SZSO skupaj z Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) dvignili 14. decembra na Dunaju, kjer so se zbrali skavti iz vseh koncev Evrope in sveta; iz Trsta bo luč svojo pot nadaljevala po vsem italijanskem škornju. Plamen miru oznanja sporočilo povezanosti med narodi in sprejemanja različnosti. Letošnje geslo je Ne boj se goreti! in spodbuja ljudi k širjenju svetlobe in ljubezni.

Prispevke bodo skavti letos namenili tržaški Slovenski vincencijevi konferenci. Luč bodo jutri (v nedeljo) raznašali po župnijah in vaseh.