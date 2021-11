V Trstu deset pridržanih, skupno bo okrog petdeset ovadenih

Na tržaški kvesturi so pozno zvečer potrdili, da so v zvezi s poskusom preboja skupine protestnikov proti covidnemu potrdilu na Veliki trg (kjer je protestne shode že v začetku tedna prepovedal prefekt) pridržali deset oseb, večina njih ni iz Trsta. Ovadili jih bodo zaradi nedovoljene demonstracije (ker se niso držali domenjene poti skozi mesto) in upiranja uradni osebi, poleg tega jih bodo izgnali iz Trsta. Identificirali pa so še 40 posameznikov, tako da predvidevajo, da bo skupno približno 50 kazensko ovadenih, so povedali na kvesturi.

V prihodnjih dneh pa bo policija posebej obravnavala še vprašanje nespoštovanja županove odredbe, po kateri bi morali organizatorji popoldanskega množičnega shoda (na njem se je zbralo 8000 ljudi) s svojimi nadzorniki poskrbeti, da nosijo vsi udeleženci zaščitno obrazno masko. Tudi v tem primeru se napovedujejo ovadbe ter globe na račun organizatorjev in drugih posameznikov, je sporočila policija.

Župan je odredbo objavil zaradi porasta števila okuženih s koronavirusom, mnogi od katerih so se, kot so potrdile zdravstvene ustanove, okužili ravno na preteklih protestnih shodih po mestu.