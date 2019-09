»V Trstu je tudi zrak prežet s kulturo«

»Na Trst sem navezana že res veliko let. Zlasti me očara dejstvo, da je tukaj že zrak dobesedno prežet s kulturo. Sploh se ne zdi, da smo v Italiji. V drugih italijanskih mestih pozornost do nje na žalost ni primerljiva,« je prepričana svetovno znana sopranistka Katia Ricciarelli, ki bo v torek zvečer ob 21. uri v gledališču Verdi proslavila 50 let uspešne kariere.

Na glasbenem spektaklu Vivere una fiaba (Živeti pravljico) bodo ob njej nastopili številni gosti - od znanih imen italijanske glasbene scene, kot so Mario Biondi, Morgan in Ron pa vse do umetnostnega kritika Vittoria Sgarbija in igralca Piermarie Cecchinija, ki bo prebiral odlomke iz njene knjige. Pod taktirko Fabrizia Marie Carminatija jih bo spremljal orkester Verdija. Koncert bodo predvajali tudi na televizijski mreži Mediaset. V pričakovanju prazničnega dogodka sta jo danes (petek) v tržaški mestni hiši med drugimi sprejela tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi in odbornica za velike dogodke Francesca De Santis.