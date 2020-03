V Trstu letos brez višanja davkov

Predlog proračuna občine Trst za letošnje leto, ki je pripravljen na osnovi realizacije proračuna v minulem letu, predvideva za 684 milijonov prihodkov in 684 milijonov odhodkov. Letos se bo občina zadolžila za deset milijonov evrov za financiranje naložb v vzdrževanje cest in šolskih poslopij, zaradi posojila pa prvič po več letih ne bo prodala delnic skupine Hera. Zaradi vzpostavitve integriranega sistema javnega krajevnega in medkrajevnega potniškega prometa, ki bo začel veljati 1. maja, bo tržaška občina ob 800 tisoč evrov. Spodbudno je, da ni pričakovati novih davkov.

Daleč največji delež prihodkov predstavljajo namenska sredstva s strani državne in deželne blagajne (156 milijonov), dobršen delež prihodkov občine v predlogu proračuna predstavljajo tudi davčni prihodki, ki znašajo 117 milijonov evrov. Nedavčni prihodki, kamor se med drugim uvrščajo udeležba na dobičku, prihodki od obresti in premoženja, pristojbine in denarne kazni, bodo v letošnjem letu znašali 68,5 milijona evrov. Med preostalimi vrstami prihodkov velja omeniti še prihodke za investicije (76,5 milijona) in prejete donacije.