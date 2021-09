V Trstu množičen shod proti covidnemu potrdilu

Tržaško mestno središče je popoldne napolnilo več tisoč protestnikov, ki so se udeležili novega, doslej najbolj množičnega shoda proti obveznemu covidnemu potrdilu. Udeleženci so se sprehodili po glavnih ulicah, napolnili Korzo Italije in potem tudi Ulico Carducci, ter vzklikali gesla proti vladnim ukrepom, ki po njihovem mnenju krivično vsiljujejo covidno potrdilo in silijo ljudi v cepljenje proti novemu koronavirusu. Ob robu so imeli nekateri organizatorji tudi z vrsto zahtev na šolskem področju. Sindikat Cobas in gibanje Priorità alla scuola sta v napovedi dogodka navedla razne zahteve: zmanjšanje števila učencev v razredih, investicije v šolsko infrastrukturo ter v javni prevoz, zaposlitve, neobveznost covidnega potrdila in prostovoljno sodelovanje v cepilni kampanji. Podobni dogodki so potekali v več italijanskih mestih.