V Trstu množičen shod za Giulia Regenija

Z rumenimi transparenti, 300 plameni svečk in tišino se je približno 400-glava množica ljudi, med katerimi so prevladovali mladi, v soboto zvečer na Borznem trgu spomnila četrte obletnice izginotja Giulia Regenija. Simboličen shod, s katerim so prisotni želeli izraziti bližino družini Regeni - ta že štiri leta išče resnico o vzrokih in okoliščinah smrti 28-letnega raziskovalca, ki je bil okrutno umorjen v Kairu - se je začel malo pred 19. uro in se zaključil ob 19.41. Ob tej uri je pred štirimi leti izginila sled za Giuliom. Takrat je namreč podiplomski študent poslal zadnje sporočilo svojemu dekletu. Nato pa izginil neznano kam. Iznakaženo telo mladega raziskovalca iz Fiumicella je bilo devet dni kasneje najdeno ob cesti, ki iz Kaira pelje proti Aleksandriji.