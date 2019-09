V Trstu množično za zaščito planeta (video)

Barvani plakati, na katerih ne primanjkuje fantazije in ironije, glasno vzklikanje ter bobnanje zaznamujejo 3. mednarodno manifestacijo Petki za prihodnost, ki je ob 9. uri krenila z Goldonijevega trga proti Stari mitnici in po ulici Carducci v smeri Borznega trga v Trstu. Kljub množični udeležbi mladih in manj mladih, ki si prizadevajo za čistejšo in bolj zeleno bodočnost, protest poteka umirjeno. Shod zaznamuje nezanemarljiva prisotnost dijakov slovenskih višjih šol ter tudi Zavoda združenega sveta v Devinu. Shod se bo zaključil na Borznem trgu, kjer bo čas za debate in kulturni program.