V Trstu na voljo tudi »drive-in« brisi

Od 19. novembra dalje bo v drugi etaži podzemne garaže nakupovalnega središča Torri d’Europa možno opraviti bris za ugotavljanje okužbe z virusom covid-19, ne da bi morali zapuščati svoje vozilo. Trgovsko središče je namreč dalo etažo na razpolago družbi Policlinico Triestino S.p.A., ki upravlja med drugim tudi bolnišnico Salus in zdravstveno središče Pineta del Carso in katere osebje bo vsak dan jemalo brise.

Za koriščenje nove storitve bo potrebna rezervacija, ki pa jo bo mogoče opraviti zelo enostavno: dovolj bo se povezati s spletno stranjo www.salustrieste.it in klikniti na ikono Prenota Tamponi Covid. Ko bomo to opravili, bo dovolj, da se na dogovorjeni dan oz. ob dogovorjeni uri z avtomobilom pripeljemo do omenjene druge etaže, do katere bomo šli skozi vhod iz Ul. Svevo. Tam ne bo treba, da zapustimo vozilo, saj nam bodo bris odvzeli, medtem ko bomo v avtu oz. za volanom, s čimer se bomo tudi izognili srečanju s strankami trgovskega središča. Izvidi bodo na voljo v teku 24-30 ur po odvzemu brisa in jih bo mogoče prenesti s spleta.