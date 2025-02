V Trstu naraslo število mladih

Iz raziskave, ki jo je objavilo združenje obrtnikov in malih podjetnikov CGIA iz Mester, izstopa »tržaški« podatek o številu mladih med 15. in 34. letom starosti v italijanskih mestih. Njihovo število predvsem na jugu Apeninskega polotoka krepko upada, v zadnjih desetih letih se je populacija mladih znižala za slabih šest odstotkov, Trst pa je na tretjem mestu na lestvici italijanskih mest, kjer so zabeležili obraten trend. Populacija mladih se je tu zvišala za 9,8 odstotka, pred Trstom pa sta na lestvici le Milan (+10,1 %) in Bologna (+11,5 %). Na četrtem mestu pa je Gorica (+9,7 %).

Po podatkih, ki jih je objavil tržaški občinski raziskovalni urad Rupa, kaže, da veliko mladih v Trst pritegne univerza, kjer so v zadnjih treh letih vsako leto beležili porast vpisov. Ti so se v zadnjih šestih letih zvišali za 10 odstotkov. V raziskovalnem uradu ocenjujejo, da je v Trstu okrog 17 tisoč študentov, kar je devet odstotni delež celotne tržaške populacije.

Študentje sicer predstavljajo začasno populacijo mesta, ocenjujejo v občinskem raziskovalnem uradu. Le 4800 študentov ima stalno prebivališče v Trstu, 4000 jih prihaja iz sosednjih mest, medtem ko jih nekaj manj kot 8000 prihaja iz bolj oddaljenih krajev in zato med študijem prebivajo v mestu.