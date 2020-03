V Trstu ob izrednih ukrepih življenje poteka skoraj normalno (foto)

Trst se je prebudil v t. i. rdeči oziroma posebno zaščiteni coni, ki jo je predsednik vlade Giuseppe Conte v ponedeljek pozno zvečer zaradi širjenja novega koronavirusa razglasil za vso Italijo. Od danes veljajo povsod izredni ukrepi, ki zadevajo predvsem omejeno gibanje, saj naj bi se prebivalci premikali le iz službenih, zdravstvenih in drugih nujnih razlogov. Že na prvi pogled je jasno, da poteka življenje v mestu skoraj normalno, čeprav je ljudi malo manj kot ponavadi. Prometa je vsekakor manj. Po ulicah se mudi tudi veliko priletnih občanov - tistih, ki jih oblasti še posebno pozivajo, naj bodo doma. Na naše vprašanje, kam se odpravljajo, so nekateri od teh odgovorili, da se na prostem počutijo varne. Panike na splošno ni občutiti, v pekarnah in trgovinah pa ljudje v glavnem spoštujejo predpisano metrsko razdaljo. Nekateri lokali pa so ta teden zaradi pomanjkanja strank zaprti. Opaziti je tudi osebe različnih starosti z zaščitno masko na ustih.

Glavna železniška postaja je bila dopoldne skoraj prazna, na mestne avtobuse pa je mogoče stopiti le po zadnjih vratih; s tem ukrepom je podjetje Trieste Trasporti zaščitilo voznike.