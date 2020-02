Gibanje sardin, ki nasprotuje politiki sovraštva, je v Trstu prvič organiziralo dogodek. Po mestnih ulicah so aktivisti danes dopoldne vabili mimoidoče, naj jih objamejo. Objeme so iskali ženske, žrtve nasilja, temnopolte osebe, muslimani, homoseksualci, prekarne delavke in drugi »primerki« diskriminiranih skupin. »To je bila priložnost za odstranjevanje predsodkov in strahov ter vzajemno razumevanje s toplim objemom,« so izjavili predstavniki gibanja.