V Trstu obsežna racija proti preprodajalcem kokaina

Od jutranjih ur so tržaški policisti v sodelovanju s kolegi iz Benetk, Padove, Trevisa, Pavie in Roviga izvajali obsežno akcijo proti preprodajalcem mamil v sklopu preiskave, ki jo vodi tržaško državno tožilstvo. Na spisku je devet oseb, za katere je sodnik za predhodne preiskave na tržaškem sodišču odredil pripor. Sodelovalo je več kot 60 policistov, ki so med drugim opravili tudi deset hišnih preiskav.

Preiskava je zajela skupini tunizijskih in albanskih državljanov. Prvi so drogo razpečevali v Trstu, enkrat na teden pa so jo nabavljali pri albanskih preprodajalcih, ki so iz okolice Benetk pogosto zahajali v Trst. v okviru preiskave so policisti zasegli 1,5 kilograma čistega kokaina, enega od Tunizijcev so v četrtek zvečer na Garibaldijevem trgu aretirali med samo predajo droge.