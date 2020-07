V Trstu odkrili sedem novih primerov okužbe

V okviru kontrol za nadzorovanje širjenja novega koronavirusa so včeraj v Trstu ugotovili novo žarišče, skupno je bilo na test pozitivnih sedem ljudi. Vest je s sedeža deželne civilne zaščite posredoval podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi.

Po prvih podatkih se je vse začelo s poslovnim potovanjem neke osebe v vzhodno Evropo. Ta sicer ni kazala nobenega simptoma okužbe. Po vrnitvi domov pa naj bi ta oseba okužila še dva družinska člana. Eden od teh se je, kot kaže, odpravil v bolnišnico iz drugih razlogov, kjer so mu v okviru varnostnih predpisov odvzeli bris. Izid je bil pozitiven in se je tako začela veriga kontrol pri osebah, s katerimi je bila ta oseba v stiku. Opravili so skupaj 30 brisov in nazadnje ugotovili vsega skupaj sedem pozitivnih testov. Trije so bili člani omenjene družine, dodatne štiri pozitivne osebe pa so našli v delovnem okolju, vezanem na uvozno-izvozno podjetje.

Riccardi je ob tem ponovno poudaril, da je premalo nadzora nad ljudmi, ki prihajajo iz vzhodne Evrope oziroma migrantov, ki prihajajo v Italijo po balkanski poti.