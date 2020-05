V Trstu ovadili kar sedem okuženih s koronavirusom

V zadnjih 24 urah so na Tržaškem kazensko ovadili kar sedem oseb, ki so kršile ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa, ker so odšle od doma, čeprav so pozitivne na virus. To izhaja iz današnjega dnevnega poročila tržaške prefekture. Rekordno število tovrstnih ovadb (običajno so jih zabeležili le po tri ali štiri na teden) prihaja ravno v času rahljanja ukrepov proti epidemiji, pri čemer gre spomniti, da za okužene osebe še vedno velja prepoved kršitve karantene. Kazenskim ovadbam sledi postopek, ki lahko privede do sojenja in obsodbe. Italijanski predsednik vlade Giuseppe Conte je v soboto zvečer v nagovoru o rahljanju ukrepov pozval vse državljane, naj ravnajo odgovorno, ker bi imel ponoven večji porast števila okužb zelo hude posledice.