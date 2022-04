V Trstu povozili sedemnajstletno peško

V prvih popoldanskih urah je avtomobil v križišču med Ulico Rossetti in Drevoredom 20. septembra povozil mlado peško. 51-letna voznica je z avtomobilom hyundai atos okoli 14. ure pričakala zeleno luč na semaforju na drevoredu in odpeljala. 17-letno dekle je prav tako počakala na zeleno luč, na prehodu za pešce v Ulici Rossetti, in se podalo čez cesto.

Dekle se je znašlo z nogama ujetima pod avtomobilom. Na kraj so z dvema voziloma prihiteli gasilci, ki so jo izvlekli s težkega položaja ter jo predali reševalcem službe 118, ki so medtem dekletu že bili ob strani. Utrpela je zlom stegnenice. Ker gre za mladoletnico, so jo reševalci prepeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo.

Po nesreči je nastal prometni zastoj. Lokalna policija je cesto namreč začasno zaprla za promet, da bi na prizorišču zbrala podatke o nesreči.