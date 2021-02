V Trstu protest za Rog in Metelkovo

»Solidarnost rogu in Metelkovi«, »Družba gradi, vlada ruši«, »Roke stran z Metelkove«. To je pisalo na transparentih v slovenskem in italijanskem jeziku, ki so jih protestniki v soboto popoldne izobesili pred slovenskim generalnim konzulatom v Ul. Teatro romano v Trstu.

Kakih sto demonstrantov je na pobudo tržaške anarhistične skupine Germinal na ta način izrazilo podporo ljubljanskim samoupravljanim skupnostim in nasprotovanje odločitvam slovenskih oblasti. Mestna občina Ljubljana je pred časom prisilno izselila stanovalce nekdanje tovarne Rogovih koles, ker tam načrtuje ureditev kulturnega centra, pred kratkim pa so na Metelkovo pojavili policijski specialci, potem ko so »rumeni jopiči« pozvali k rušenju še tega objekta.

Protestniki, ki cenijo družbene in kulturne dejavnosti omenjenih skupnosti, opozarjajo, da želijo oblasti izvotliti ljubljanski kulturni živelj in spremeniti mestno središče v »turistizirano izložbo«.