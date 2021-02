V Trstu protest zapornic (video)

Na pobudo žensk, ki so zaprte v ženskem oddelku tržaškega zapora, je popoldne potekal glasen protest, ki so se mu pridružili tudi moški zaporniki ter združenje Senza sbarre, ki je protestiralo nasproti zapora v Ul. Coroneo. S protestnim tolčenjem s pokrovi in drugimi predmeti po rešetkah so opozarjali na slabe zdravstvene in nasploh življenjske razmere v italijanskih zaporih, zahtevajo pa tudi redno jemanje brisov in izvajanje seroloških testov namesto prisilnega cepljenja zaporniške populacije, pa še prekinitev prestajanja kazni oz. hišni pripor za zapornike s hudimi zdravstvenimi težavami in tiste, ki se jim kazen izteka.