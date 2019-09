V Trstu prvič evangeličansko bogoslužje v slovenščini

V evangeličanski cerkvi na Trgu Panfili bo 22. septembra ob 10.30 zgodovinski dogodek: potekalo bo namreč prvo bogoslužje v slovenskem jeziku v zgodovini tržaške evangeličanske skupnosti. Tako so se namreč odločili v omenjeni skupnosti, ki je aprila lani sprejela svojega novega duhovnika - Slovenca Aleksandra Ernišo.

Do slovenskega evangeličanskega bogoslužja prihaja ob priložnosti letošnjega Slofesta, čeprav ne spada v uradni program, kot pravi sam Erniša: »To je bila na nek način želja tudi naših faranov in smo se dogovorili, da bi potem to prvo bogoslužje v slovenskem jeziku naredili ravno v okviru festivala Slofest. Če se že predstavljajo različne organizacije znotraj slovenske manjšine v Italiji, potem je tudi prav, da mi nekaj naredimo v tem smislu in tako tudi podpremo celotno dogajanje,« je povedal Erniša. Temelj zamisli o slovenskem bogoslužju je tudi dejstvo, da je v Trstu deloval veliki slovenski reformator Primož Trubar, vsekakor je vse to prepleteno v duhu dobrega sodelovanja, ker je tržaška evangeličanska skupnost odraz multikulturnosti in večetničnosti v Trstu: župljani so več ali manj italijansko oz. nemško govoreči, imajo pa tudi nekaj faranov, ki znajo oz. govorijo slovensko.

Na vprašanje, ali zaradi slovenskega bogoslužja pričakujejo povečan obisk, duhovnik Aleksander Erniša odgovarja, da pričakujejo normalno število ljudi, tako kot vsako nedeljo: »Niti ne želimo, da bi bila kaka revolucija, ampak neko spoštovanje do slovenskega jezika s strani ene od verskih skupnosti.«